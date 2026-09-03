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Дегтярев пообещал разобраться с отказом КХЛ аккредитовывать журналистов из РФ

Дегтярев пообещал разобраться с отказом КХЛ аккредитовывать журналистов из РФ

РИА Новости/Алексей Филиппов Министр спорта России Михаил Дегтярев пообещал разобраться в ситуации с отказом КХЛ выдать аккредитацию нескольким известным спортивным журналистам, в частности обозревателю "Спорт-Экспресс" Алексею Шевченко.

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