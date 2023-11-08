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Друг Валерия Леонтьева рассказал, почему певец не возвращается в Россию

Друг Валерия Леонтьева рассказал, почему певец не возвращается в Россию

Друг Валерия Леонтьева рассказал, почему певец не возвращается в Россиювалерий леонтьевПевец Валерий Леонтьев не возвращается в Россию из Майами, куда он уехал к своей супруге Людмиле Исакович незадолго до начала военной операции на Украине, потому что не понимает происходящих в стране событий.

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