Друг Валерия Леонтьева рассказал, почему певец не возвращается в Россию

Друг Валерия Леонтьева рассказал, почему певец не возвращается в Россиювалерий леонтьевПевец Валерий Леонтьев не возвращается в Россию из Майами, куда он уехал к своей супруге Людмиле Исакович незадолго до начала военной операции на Украине, потому что не понимает происходящих в стране событий.