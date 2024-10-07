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Воронежские новости

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В Воронежской области водитель загоревшегося ВАЗ погиб до приезда скорой

В Воронежской области водитель загоревшегося ВАЗ погиб до приезда скорой

Инцидент произошел ранним утром на 30 км дороги «Воронеж-Нововоронеж». Согласно предварительным данным, автомобиль «ВАЗ 2107», личность водителя которого не удалось установить, во время движения не справился с управлением, в результате чего съехал в правый кювет, где транспортное средство загорелось.

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