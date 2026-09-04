В ДФВУ рассказали, как студент защитил диплом из блиндажа в зоне СВО

На Дальнем Востоке особое внимание уделяется подготовке специалистов БПЛА и образованию семей участников спецоперации.
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