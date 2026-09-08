Трамп опубликовал карту со странами-соседями в цветах США

Президент США опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social изображение карты, на которой территория Соединенных Штатов фактически распространяется на ряд соседних государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Евросоюз готовит ...
- Кто из мировых ли...
- Гендиректора парк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым