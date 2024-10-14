Freepik Бывший министр обороны Сергей Шойгу на новом посту секретаря Совбеза получил особое задание.
Треугольник Россия - Китай - КНДР: Шойгу получил особое задание. И, судя по реакции США, дело идёт
Комментарии
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Эдуард Николаев
может и принесет, а ты посмотри сколько тувинцев и какие войны сдавались в плен в обще ?
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2 час.
Невидимка Невидимка
А что в России нет достойного человека кроме этого вора, ему место в тюрьме, а не на гос.должности.
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1 час.
Тамара Елисеева
Шойгу дискредитировал себя на посту министра обороны, как можно ему доверять ответственные задачи и вопросы? Такое впечатление, что не знал что в его огороде делается? А если, допустим, что не знал??? Тогда какой он глава? Белоусов должен, что-нибудь «накопать» на этого руководителя.
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2 мин.
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