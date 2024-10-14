Треугольник Россия - Китай - КНДР: Шойгу получил особое задание. И, судя по реакции США, дело идёт

может и принесет, а ты посмотри сколько тувинцев и какие войны сдавались в плен в обще ?

А что в России нет достойного человека кроме этого вора, ему место в тюрьме, а не на гос.должности.

Тамара Елисеева

Шойгу дискредитировал себя на посту министра обороны, как можно ему доверять ответственные задачи и вопросы? Такое впечатление, что не знал что в его огороде делается? А если, допустим, что не знал??? Тогда какой он глава? Белоусов должен, что-нибудь «накопать» на этого руководителя.