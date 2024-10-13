Шериф Бьянко заявил о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов задержали вооруженного мужчину, который пытался попасть на предвыборный митинг кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа.
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