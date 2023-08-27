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Глебов о матче России и Катара: «Сыграть бы хоть с кем-то. Может, никто не соглашается, а они согласились»

Глебов о матче России и Катара: «Сыграть бы хоть с кем-то. Может, никто не соглашается, а они согласились»

Товарищеская игра в Дохе запланирована на 12 сентября.  «Некоторые эксперты говорят: «Зачем нам играть с худшей командой чемпионата мира?».

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