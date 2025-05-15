ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов с идеологией террора и неонацизма

В ходе «предупредительно-профилактических мероприятий», проведенных в 81 регионе России, задержаны 57 администраторов Telegram-каналов, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию, сообщила пресс-служба ФСБ.
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