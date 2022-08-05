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Пандемия помогла: имущественное неравенство в России немного снизилось

Пандемия помогла: имущественное неравенство в России немного снизилось

Как известно, в России один из самых высоких уровней социального неравенства в мире. Однако, как отмечают аналитики канала «Бла-бла-номика», благодаря пандемии коронавируса, эта несправедливость несколько сгладилась: неравенство в распределении денежных доходов населения немного выровнялось: «По данным Росстата, коэффициент Джини (чем ближе его значение к 0, тем более равномерно распределены доходы в обществе и менее выражено неравенство) снизился до 0,406-0,408 в 2020-2021 годах по сравнению с 0,412 в 2019 году.

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