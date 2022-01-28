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Западные политики пытаются вновь обвинить Россию в европейском энергокризисе

Западные политики пытаются вновь обвинить Россию в европейском энергокризисе

После того как ситуация по Украине была более или менее прояснена в ходе переговоров «нормандской четверки» в Париже и оказалось, что перемирие на востоке этой страны будет соблюдаться, в западных СМИ появился новый тренд для нагнетания паники.

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