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Новым руководителем группы "Вагнер" стал Антон Елизаров

Новым руководителем группы "Вагнер" стал Антон Елизаров

  "Это необходимо сделать": Из ЧВК "Вагнер" пришло срочное сообщение Боец ЧВК "Вагнер" выступил с обращением к гражданам после смерти основателя "оркестра" Евгения Пригожина.

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Комментарии
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Катерина
Повторяю: На  ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  никаких  ЧВК  быть  не  должно!  А   вы  мне  тут  ВСЕ  про  Африку...   Я  не  негр...  живу в России. И, как житель  России,  не  хочу  чтобы  каждый  олигарх имел  частную  армию,  которая  только  ему  и  подчиняется.   У  нас  в 90-е   ОПГ  беспределили,  накушались...
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11 час.
US
Uri Strukow
Вы это не мне, а Главнокомандующему и Министру Обороны повторяйте. Без их ведома никаких ЧВК на территории России не было бы. И даже Пригожин никакого отношения к этому не имел. Его попросили усилить Вагнером СВО. А может даже и приказали. Никто не знает реального.
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11 час.
Катерина
Главнокомандующему и Министру Обороны, думается,   после  23–24 июня с.г.  уже    всё  прояснилось.
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10 час.

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