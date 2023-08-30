Новым руководителем группы "Вагнер" стал Антон Елизаров

Катерина Повторяю: На ТЕРРИТОРИИ РОССИИ никаких ЧВК быть не должно! А вы мне тут ВСЕ про Африку... Я не негр... живу в России. И, как житель России, не хочу чтобы каждый олигарх имел частную армию, которая только ему и подчиняется. У нас в 90-е ОПГ беспределили, накушались...

US Uri Strukow Вы это не мне, а Главнокомандующему и Министру Обороны повторяйте. Без их ведома никаких ЧВК на территории России не было бы. И даже Пригожин никакого отношения к этому не имел. Его попросили усилить Вагнером СВО. А может даже и приказали. Никто не знает реального.