"Это необходимо сделать": Из ЧВК "Вагнер" пришло срочное сообщение Боец ЧВК "Вагнер" выступил с обращением к гражданам после смерти основателя "оркестра" Евгения Пригожина.
Новым руководителем группы "Вагнер" стал Антон Елизаров
Комментарии
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Катерина
Повторяю: На ТЕРРИТОРИИ РОССИИ никаких ЧВК быть не должно! А вы мне тут ВСЕ про Африку... Я не негр... живу в России. И, как житель России, не хочу чтобы каждый олигарх имел частную армию, которая только ему и подчиняется. У нас в 90-е ОПГ беспределили, накушались...
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11 час.
US
Uri Strukow
Вы это не мне, а Главнокомандующему и Министру Обороны повторяйте. Без их ведома никаких ЧВК на территории России не было бы. И даже Пригожин никакого отношения к этому не имел. Его попросили усилить Вагнером СВО. А может даже и приказали. Никто не знает реального.
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11 час.
Катерина
Главнокомандующему и Министру Обороны, думается, после 23–24 июня с.г. уже всё прояснилось.
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10 час.
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