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Закон, порядок, государство

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В Забайкальском крае сотрудники полиции и представители общественности провели «Зарядку со стражем порядка» в детском лагере

В рамках общероссийской акции, приуроченной ко Дню физкультурника, сотрудники УМВД России по городу Чите совместно с членом Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому краю Константином Петровым провели «Зарядку со стражем порядка» на базе детского оздоровительного лагеря «Ласточка».

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