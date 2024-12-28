Сотрудники Госавтоинспекции Смоленской области провели для школьников мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов в виде главного атрибута Нового года

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Новогодние каникулы» сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» для учеников МБОУ Климщинская ОШ провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов в виде главного атрибута Нового года – ёлки.
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