Маск предрек ужесточение цензуры в США в случае победы Харрис на выборах

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на предвыборном мероприятии Дональда Трампа заявил, что в случае победы кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих выборах страну ждет серьезное ужесточение цензуры.