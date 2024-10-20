Маск предрек ужесточение цензуры в США в случае победы Харрис на выборах

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на предвыборном мероприятии Дональда Трампа заявил, что в случае победы кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих выборах страну ждет серьезное ужесточение цензуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии