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Царьград

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Путин поставил США перед трудным выбором: "Уничтожающее" сообщение было озвучено при всех

Путин поставил США перед трудным выбором: "Уничтожающее" сообщение было озвучено при всех

Профессор Ягер заявил, что Путин поставил США перед выбором словами о перемирииНакануне Владимир Путин заявил, что готов пойти на перемирие с Украиной, если будут решены некоторые вопросы.

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