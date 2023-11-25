Набравший шесть очков хоккеист «Тампы» Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Российский хоккеист, нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в пятницу, 24 ноября, оценил игру своей команды после того, как набрал рекордные шесть оков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролиной Харрикейнз», что сделало его звездой дня.