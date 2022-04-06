Канада ввела санкции против российских олигархов

Канада ввела новые санкции против девяти россиян, сообщается на сайте правительства страны. Ограничительные меры затронули в том числе главу «Норникеля» Владимира Потанина, главу НОВАТЭКа Леонида Михельсона и акционера «Сибура» Кирилла Шамалова.