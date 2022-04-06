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  • Лидия Фролова
    не нужен договор..не нужны переговоры...зачем зашли...демагогию разводить..они ни что не согласятся и а если подпишут...Мединский заявил,...

Канада ввела санкции против российских олигархов

Канада ввела санкции против российских олигархов

Канада ввела новые санкции против девяти россиян, сообщается на сайте правительства страны. Ограничительные меры затронули в том числе главу «Норникеля» Владимира Потанина, главу НОВАТЭКа Леонида Михельсона и акционера «Сибура» Кирилла Шамалова.

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