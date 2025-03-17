Видео: авиалайнер «Суперджет» выполнил первый полет с российскими двигателями ПД-8

Первый полет самолета «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 / © ОАК / «Ростех» После испытаний с оценкой газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу.