Видео: авиалайнер «Суперджет» выполнил первый полет с российскими двигателями ПД-8

Первый полет самолета «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 / © ОАК / «Ростех» После испытаний с оценкой газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу.
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