В Австрии евроскептики стали еще на шаг ближе к власти после отставки канцлера Нехаммера

Der Spiegel пишет о жестком правительственном кризисе в Австрии, где на недавних выборах победили ультраправые евроскептики из Партии свободы, а их противники попытались обмануть судьбу, переиграв поражение на выборах созданием коалиции в парламенте без участия в ней победителей выборов.
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