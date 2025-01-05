Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

698 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    А с себя он конечно всю вину за эту войну и гибель миллиона с лишним граждан бывшей украины уже снял?  А кто гнал сво...Билецкий намекает...
  • Гарий Щерба
    Дааа ЖАЛКО НЯШУ ,  такая  ДЕВАХА БЫЛА  что  ФОРУ ЛЮБОМУ  мужику ДАВАЛА  а  сейчас видать КРЫША ПРОТЕКАТЬ СТАЛА  и  ПР...«Что завтра? Тера...
  • Вячеслав Денисов
    У Жукова, в своё время, любимым приёмом была атака в лоб, на пулемёты, взять любой ценой! Герасимов открыл новую такт...Официальные и нео...

В Австрии евроскептики стали еще на шаг ближе к власти после отставки канцлера Нехаммера

В Австрии евроскептики стали еще на шаг ближе к власти после отставки канцлера Нехаммера

Der Spiegel  пишет о жестком правительственном кризисе в Австрии, где на недавних выборах победили ультраправые евроскептики из Партии свободы, а их противники попытались обмануть судьбу, переиграв поражение на выборах созданием коалиции в парламенте без участия в ней победителей выборов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх