Волонтеры Алексея Вихарева в Екатеринбурге ежедневно собирают гуманитарку для жителей Курской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа, ФедералПресс. На пункте сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области в Екатеринбурге ежедневно дежурят представители Волонтерского центра депутата Екатеринбургской городской думы Алексея Вихарева.
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