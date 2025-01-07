Минприроды нашло нарушения на котельных читинских предприятий

Минприроды совместно с прокуратурой во время проверки нашли нарушения в работе котельных читинских предприятий, сообщает пресс-службе регионального министерства Были проверены «Ингода», «Синтал», мебельная фабрика «Карина», ОАО «РУС», ООО «ЧМДК» и другие объекты.