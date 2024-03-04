Немцы возмутились из-за рвущейся на Украину ракеты Taurus в детской передаче

Скриншот видео Разговоры о поставках дальнобойных снарядов Киеву вызвали скандал в самой Германии. Жителей страны возмутило видео, которое еще в конце февраля показал в детской передаче местный тетеканал ZDF.
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