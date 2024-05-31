Соңгы көндә бухгалтер кыз кулыннан эш хакы алганнан соң, бар авырлыклар сыпырып алгандай юкка чыктылар.
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Соңгы көндә бухгалтер кыз кулыннан эш хакы алганнан соң, бар авырлыклар сыпырып алгандай юкка чыктылар.