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Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах

Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах

Коллектив ученых Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) совместно с белорусскими коллегами обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей, из-за чего существует потенциальная угроза передачи опасных болезней человеку.

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