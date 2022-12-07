Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах

Коллектив ученых Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) совместно с белорусскими коллегами обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей, из-за чего существует потенциальная угроза передачи опасных болезней человеку.
Коллектив ученых Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) совместно с белорусскими коллегами обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей, из-за чего существует потенциальная угроза передачи опасных болезней человеку.
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