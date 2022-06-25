Русская весна

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Ударами ВСУ в Донецке убиты женщина и ребёнок

Ударами ВСУ в Донецке убиты женщина и ребёнок

Снаряды украинских военных преступников продолжают забирать жизни мирных жителей в столице ДНР. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, с минувшего вечера в городе скончались женщина и ребёнок, получившие тяжелейшие ранения в ходе ударов ВСУ.

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