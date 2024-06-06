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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гребцы Петров, Коровашков и Штыль, отобравшиеся на Олимпиаду, собираются выступить на Играх БРИКС

Об этом сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

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