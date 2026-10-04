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Аргументы и Факты

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Доцент Свищева объяснила, почему нельзя «прокачать иммунитет»

Доцент Свищева объяснила, почему нельзя «прокачать иммунитет»

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры биологии и медицинской генетики Мария Свищева рассказала RuNews24, что понятие «прокачать иммунитет» некорректно, поскольку иммунная система нуждается в балансе, а не в максимальной активации.

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