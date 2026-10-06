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Сергей Супонев погиб в 38, его сын — в 28: почему отца и сына похоронили рядом

Сергей Супонев погиб в 38, его сын — в 28: почему отца и сына похоронили рядом

Для миллионов детей 1990-х Сергей Супонев навсегда остался человеком из шумных, ярких студий — тем самым взрослым, который не разговаривал со школьниками свысока.

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