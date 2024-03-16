Easy Anti-Cheat появится в ближайшем обновлении Halo Infinite Компания 343 Industries, являющая...

Easy Anti-Cheat появится в ближайшем обновлении Halo InfiniteКомпания 343 Industries, являющаяся частью Xbox Game Studios, на своем официальном сайте поделилась информацией о следующем обновлении для Halo Infinite, который выйдет 19 марта.
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