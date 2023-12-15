Сийярто: Венгрия может наложить жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложит жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о ее членстве в сообществе, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии