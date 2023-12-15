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Сийярто: Венгрия может наложить жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной

Сийярто: Венгрия может наложить жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложит жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о ее членстве в сообществе, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам.

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