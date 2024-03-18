Исторический максимум

В России завершилась главная электоральная кампания: состоялись выборы президента страны. Беспрецедентная и по числу участников голосования, и по количеству голосов в поддержку победа Владимира Путина — а в ней никто не сомневался — стала тому подтверждением.
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