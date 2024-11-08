ФСБ изъяла тонну кокаина, попавшего в РФ транзитом по пути в Европу

Сотрудники ФСБ пресекли сеть поставок кокаина в Европу через Россию. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Силовики изъяли тонну наркотиков, которые находились на пути из Латинской Америки в одну из европейских стран.
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