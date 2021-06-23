Второй этап благоустройства территории около вокзала «Восточный» начался в Москве

Второй этап благоустройства территории рядом с вокзалом «Восточный» стартовал в Москве. Об этом в среду, 23 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.