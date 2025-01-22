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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft отныне разрешает OpenAI пользоваться облачными сервисами конкурентов OpenA...

Microsoft отныне разрешает OpenAI пользоваться облачными сервисами конкурентов OpenA...

Microsoft отныне разрешает OpenAI пользоваться облачными сервисами конкурентовOpenAI на этой неделе объявила о создании совместного предприятия с SoftBank и Oracle, которое вложит $500 млрд в строительство новых центров обработки данных США, ориентированных на развитие систем искусственного интеллекта.

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