Microsoft отныне разрешает OpenAI пользоваться облачными сервисами конкурентов OpenA...

Microsoft отныне разрешает OpenAI пользоваться облачными сервисами конкурентовOpenAI на этой неделе объявила о создании совместного предприятия с SoftBank и Oracle, которое вложит $500 млрд в строительство новых центров обработки данных США, ориентированных на развитие систем искусственного интеллекта.
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