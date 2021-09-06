Можно ли называть русские города вне России русскими. Или, что упало, то пропало

Любопытно, однакоПолитикаМожно ли называть русские города вне России русскими. Или, что упало, то пропало РОСГОД – Россия. Годы. Дни. С русскими городами на территории бывшего СССР регулярно происходят конфузные истории.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGgrainvnНезалежным недостранам нужно уходить с тем, с чем пришли. А наше правительство обязано вернуть России её города и с ними всё русское население.Liudmila Kosteley (Моисеева)А потому что у вас одна болтавня.Украина, это тоже Российская земля. Карта не что? Кто их отпускал и когда? Были войны, упустили, перевороты. Но самая последняя война, в котоой погибли миллионы ВСЁ вернула! Посмотрите картту? 1900-Российская Империя! А всё разобрали республики уходя! С Административными Границами и вы довольны. Вроде бы уже самая сильная Армия, по ЗАКОНУ это принадлежит РОССИИ, а вы только ерундой занимаетесь, и чем дальше, тем дольше не вернёте. Сталин всё вернул. А после него правителям было наср. на РСФСР, каждый давал, Дарил своим "родным". Теперь есть возможность вернуть, пока ГЕГЕМОН-Полицейский в агонии. А чем вы занимаетесь? Дальше отдаёте без боя своих людей. Донбасс следующий! Чего ждёте? Когда наших и там забьют и придут американцы. Даже за границей на вопрос ГДЕ УКРАИНА? многие отвечали-В РОССИИ. Ну и этот вопрос, даже, если вам на него ответят миллионы людей, только для болтовни. Ничего скоро Англия и США займут наши земли и поставят базы. Вот Украина и стремиться туда. Забрали СЕЙЧАС ТО, что ПО КАРТЕ! И никто не пискнет. ВСЁ ПО ЗАКОНУ! БОИТЕСЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ С ГЕГЕМОНОМ! Такие страны, как Япония, даже Тайвань и Ю.Корея вам притензии предъявляют на "СВОИ" земли. А вы их не затыкаете.Всё равно скоро ВСЁ Китая будет. У них и карта есть, которую никому не показывают, как Ядерный Чемоданчик, но ОНИ к этому стремяться. Тихо, тихо выполняют свою задачу. Не удивлюсь, скоро и Тайвань у них будет, а ВЫ УКРАИНУ_НАШУ просрали и дальше НОВОРОССИЮ И МАЛОРОССИЮ. Ждите, пока США базы поставит. А они уже ещё 60 миллионов дали.Что украинцам что ли?! Себе, родимым, земли скупают. Не даром у них в 170 странах или базы, или Предприятия.konstantinos параскевопулосВсе вопросы к Ленину и Ельцину.ААлексейС них уже не спросишь, а перед нынешними начальниками вопрос поставить необходимо.Виктор ЕршовГраниц много, а ЗЕМЛЯ одна и там русский ДУХ, там Русью пахнет.VBvladimir bedarevБез Русских Этих Народов бы не Было. Именно русские сохранили малые Народы. Без нас их бы давно вырезали ихние соседи.Alexander FedorovОдесса как и Крым и многое жемчужины России, её история. И Украина история России. "Возьмите суверенитета сколько сможете" - какая глупость, тупость и преступление. А нынешняя власть уж так лояльна к укрнацикам, прям кто-то может вмешаться на международной арене. Никто не полезет на нас, и надо решать, возвращать, начать с МИДа, а заканчивать силами МО.Комментировать
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