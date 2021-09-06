Любопытно, однако

72 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Алексеев
    Да,помяла тебя жизнь и я понимаю,что без нелюбимой кпсс тебе,офицеру, никак!Так же как и Путина многие клянут,что он ...Платошкин прокомм...
  • Анатолий
    Игорь, Вы немного не правы. Вы написали про форму выдачи ЗАРАБОТАННОГО. Да, получают. Так и шахтёр получает. Учителя ...Еще одни популист...
  • Анатолий
    Игорь, Вы немного не правы. Вы написали про форму выдачи ЗАРАБОТАННОГО. Да, получают. Так и шахтёр получает. Учителя ...Еще одни популист...

Можно ли называть русские города вне России русскими. Или, что упало, то пропало

Можно ли называть русские города вне России русскими. Или, что упало, то пропало

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. С русскими городами на территории бывшего СССР регулярно происходят конфузные истории.

Вернуться к статье
75
Обсудить
grainvn
Незалежным недостранам нужно уходить с тем, с чем пришли. А наше правительство обязано вернуть России её города и с ними всё русское население.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
А потому что у вас одна болтавня.Украина, это тоже Российская земля. Карта не что? Кто их отпускал и когда? Были войны, упустили, перевороты. Но самая последняя война, в котоой погибли миллионы ВСЁ вернула! Посмотрите картту? 1900-Российская Империя! А всё разобрали республики уходя! С Административными Границами и вы довольны. Вроде бы уже самая сильная Армия, по ЗАКОНУ это принадлежит РОССИИ, а вы только ерундой занимаетесь, и чем дальше, тем дольше не вернёте. Сталин всё вернул. А после него правителям было наср. на РСФСР, каждый давал, Дарил своим "родным". Теперь есть возможность вернуть, пока ГЕГЕМОН-Полицейский в агонии. А чем вы занимаетесь? Дальше отдаёте без боя своих людей. Донбасс следующий! Чего ждёте? Когда наших и там забьют и придут американцы. Даже за границей на вопрос ГДЕ УКРАИНА? многие отвечали-В РОССИИ. Ну и этот вопрос, даже, если вам на него ответят миллионы людей, только для болтовни. Ничего скоро Англия и США займут наши земли и поставят базы. Вот Украина и стремиться туда. Забрали СЕЙЧАС ТО, что ПО КАРТЕ! И никто не пискнет. ВСЁ ПО ЗАКОНУ! БОИТЕСЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ С ГЕГЕМОНОМ! Такие страны, как Япония, даже Тайвань и Ю.Корея вам притензии предъявляют на "СВОИ" земли. А вы их не затыкаете.Всё равно скоро ВСЁ Китая будет. У них и карта есть, которую никому не показывают, как Ядерный Чемоданчик, но ОНИ к этому стремяться. Тихо, тихо выполняют свою задачу. Не удивлюсь, скоро и Тайвань у них будет, а ВЫ УКРАИНУ_НАШУ просрали и дальше НОВОРОССИЮ И МАЛОРОССИЮ. Ждите, пока США базы поставит. А они уже ещё 60 миллионов дали.Что украинцам что ли?! Себе, родимым, земли скупают. Не даром у них в 170 странах или базы, или Предприятия.
konstantinos параскевопулос
Все вопросы к Ленину и Ельцину.
Алексей
С них уже не спросишь, а перед нынешними начальниками вопрос поставить необходимо.
Виктор Ершов
Границ много, а ЗЕМЛЯ одна и там русский ДУХ, там Русью пахнет.
vladimir bedarev
Без Русских Этих Народов бы не Было. Именно русские сохранили малые Народы. Без нас их бы давно вырезали ихние соседи.
Alexander Fedorov
Одесса как и Крым и многое жемчужины России, её история. И Украина история России. "Возьмите суверенитета сколько сможете" - какая глупость, тупость и преступление. А нынешняя власть уж так лояльна к укрнацикам, прям кто-то может вмешаться на международной арене. Никто не полезет на нас, и надо решать, возвращать, начать с МИДа, а заканчивать силами МО.

Картина дня

наверх