Европейский автопром загнал себя в глубокий кризис: Ставка на электромобили была ошибкой

Т.е. автор утверждает, что стоимость электроэнергии на 100км пробега выше стоимости дизеля или бензина на 100км пробега. Это 3.14здешь.

Нехрен критиковать неудачи в производстве супер современных автомобилей, если у нас кроме керосиновых "лад" не могут придумать и произвести что-то более современное.

Галина глушкова

Да, китайский автопром выигрывает, даже на своих консервных банках. А у нас даже таких не могут произвести. И мы еще включаемся в критику европейского автопрома. Вы совсем дебилы?