Volkswagen AG впервые за всю свою историю собирается не расширяться, а сворачиваться — в ближайшее время ряд заводов концерна планируется закрыть.
Европейский автопром загнал себя в глубокий кризис: Ставка на электромобили была ошибкой
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Т.е. автор утверждает, что стоимость электроэнергии на 100км пробега выше стоимости дизеля или бензина на 100км пробега. Это 3.14здешь.
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12 час.
Галина глушкова
Нехрен критиковать неудачи в производстве супер современных автомобилей, если у нас кроме керосиновых "лад" не могут придумать и произвести что-то более современное.
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11 час.
Галина глушкова
Да, китайский автопром выигрывает, даже на своих консервных банках. А у нас даже таких не могут произвести. И мы еще включаемся в критику европейского автопрома. Вы совсем дебилы?
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11 час.
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