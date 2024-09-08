БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европейский автопром загнал себя в глубокий кризис: Ставка на электромобили была ошибкой

Европейский автопром загнал себя в глубокий кризис: Ставка на электромобили была ошибкой

Volkswagen AG впервые за всю свою историю собирается не расширяться, а сворачиваться — в ближайшее время ряд заводов концерна планируется закрыть.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Т.е. автор утверждает, что стоимость электроэнергии на 100км пробега выше стоимости дизеля или бензина на 100км пробега. Это 3.14здешь.
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12 час.
Галина глушкова
Нехрен критиковать неудачи в производстве супер современных автомобилей, если у нас кроме керосиновых &quot;лад&quot; не могут придумать и произвести что-то более современное.
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11 час.
Галина глушкова
Да, китайский автопром выигрывает, даже на своих консервных банках. А у нас даже таких не могут произвести. И мы еще включаемся в критику европейского автопрома. Вы совсем дебилы?
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11 час.

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