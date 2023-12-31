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Полицейские спасли семью с двумя детьми на трассе в Новосибирской области

Полицейские спасли семью с двумя детьми на трассе в Новосибирской области

Автомобиль сибиряков сломался посреди дороги, в ночь на 31 декабря. Они могли замёрзнуть.Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области спасли семью из пяти человек, которые в ночь на 31 декабря застряли посреди автотрассы и могли замёрзнуть.

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