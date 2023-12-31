Полицейские спасли семью с двумя детьми на трассе в Новосибирской области

Автомобиль сибиряков сломался посреди дороги, в ночь на 31 декабря. Они могли замёрзнуть.Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области спасли семью из пяти человек, которые в ночь на 31 декабря застряли посреди автотрассы и могли замёрзнуть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии