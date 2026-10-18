Отбывающий наказание за убийство 11 человек Тельман Сайфаев потребовал от ФСИН почти 270 тысяч рублей за работу и условия содержания в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае.
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А они ещё не удавлились?Странно. Раньше такие типы на зоне долго не выживали.