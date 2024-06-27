"Известия": аккаунты на "Госуслугах" стали продавать в даркнете

В даркнете появился новый тренд использования украденных аккаунтов сервиса "Госуслуги". Как пишет газета "Известия", теперь их предлагают к продаже для "миграционного учета", чтобы регистрировать иностранцев без согласия владельца жилья.
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