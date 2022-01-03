В Госдуме потребовали убрать «кладбище» лидеров СССР с Красной площади

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов ЛДПР выступил с инициативой перенести с Красной площади мемориал у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других госдеятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, которое пребывает в мавзолее.