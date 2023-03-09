Брянск как тень Минска и Хасавюрта

Для начала: не очень приятно, честно говоря, напоминать, но почти год тому назад, в мае 2022 года я уже позволил себе высказаться на эту тему:Партизанская война как завтрашний день для России Кто-то согласился, кто-то нет.
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