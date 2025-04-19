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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Шутер Trench Tales в сеттинге альтернативной мировой войны выйдет в 2025 году

Шутер Trench Tales в сеттинге альтернативной мировой войны выйдет в 2025 году

Шутер Trench Tales в сеттинге альтернативной мировой войны выйдет в 2025 годуНезависимая студия Talking Drums совместно с издателем Crytivo анонсировали точную дату релиза своего нового проекта Trench Tales в раннем доступе Steam.

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