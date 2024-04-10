Россиянам ответили, покупать ли сейчас доллары и евро

При покупке долларов сейчас стоит учитывать, что они, как и евро, имеют статус валюты недружественной страны — это приводит к дополнительным рискам, связанным с хранением средств, говорит главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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