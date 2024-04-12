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Закон, порядок, государство

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В Перми пенсионер за неделю отдал телефонным аферистам около 4 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции Свердловского района обратился 66-летний мужчина, который сообщил, что в его квартире находится девушка, представившаяся сотрудницей Центробанка, которая похитила его денежные средства.

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