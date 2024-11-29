Глава МИ-6 назвал сотрудничество разведок секретным оружием западных стран

Сотрудничество разведок является секретным оружием западных стран, заявил глава британской службы разведки МИ-6 Ричард Мур 29 ноября, выступая в посольстве Великобритании в Париже, сообщила пресс-служба британского правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии