Могут ли признать Аллу Пугачеву иноагентом: отвечают политологи

Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил в Минюст запрос с просьбой признать тот факт, что Алла Пугачева находится «под иностранным влиянием» и занимается «сбором сведений в области военно-технической деятельности РФ».
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