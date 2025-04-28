Полетаев о плане Трампа: давить на Путина бесполезно

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. Чем активнее Дональд Трамп стремится завершить войну, тем меньше у него оснований усиливать давление на Владимира Путина, отметил сооснователь военно-политического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.