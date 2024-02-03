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Сверхкомпактную систему распознавания лиц испытали на шедевре эпохи Возрождения

Сверхкомпактную систему распознавания лиц испытали на шедевре эпохи Возрождения

Ученые из Национального университета Ян Мин Цзяотун на Тайване испытали новую систему трехмерного распознавания лиц, идентифицировав одну из самых знаменитых скульптур эпохи Возрождения — Давида работы Микеланджело.

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