Жительница Твери потеряла крупную сумму денег при попытке устроиться на работу

Жительница Твери обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег с банковской карты. Как выяснилось, 29-летней потерпевшей позвонила неизвестная с предложением трудоустройства на работу с удобным графиком и высокой зарплатой.
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